أُسر شهداء: فخورون بأبنائنا الذين ذادوا عن دوت الخليج بأرواحهم

حماية البلاد
تحدث علي محسن الشلوي والد الشهيدين سعد وسعيد عن ذكرياته مع ابنيه وفرحته بتخرجهما من الدورة العسكرية وحتى زفهما شهدين للواجب معتليةً وجهه ابتسامة الرضا، ذاكرًا الآية الكريمة (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون).
ووجه كل من موثل القحطاني والد شهيد وهادي محمد آل قريح والد شهيد، وأحمد سرمان الصهيبي أخ شهيد، رسالة شكر إلى أفراد القوات المسلحة بالحد الجنوبي على ما يقدمونه من تضحيات في سبيل حماية هذه البلاد.
خدمات جليلة
في حديث مع أمهات شهداء الواجب أعربت أم موسى العتيبي والدة الشهيد سعد بن نايف العتيبي عن سعادتها بما شهدته المشاعر المقدسة من تطور وتنظيم وخدمات جليلة، مسترجعة ذكرياتها لأول مرة حجت فيها قبل 23 سنة.
وثمنت فاطمة زعيل الشمري والدة المشارك في قوات التحالف منور حميد الشمري تضافر جهود وزارة الدفاع ممثلة في إدارة شؤون الشهداء والمحاربين القدامى ورعاية أسرهم، للسهر على راحة حجاج ذوي شهداء الواجب، وتسخير جميع الإمكانيات لخدمتهم، داعية الله جل في علاه أن يتقبل شهداء الواجب، وأن يحفظ جنودنا البواسل ويثبت أقدامهم ويشفي مرضاهم.
وتطرق كل من نوف علي الشمري، شوق القحطاني، جميلة الألمعي إلى التقنية الحديثة والوسائل المتطورة وبرامج نسك الحج التي وظفتها جميع قطاعات حكومة المملكة لخدمة ضيوف الرحمن، مما سهل عليهم أداء نسكهم بكل سهولة.
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