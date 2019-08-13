تطوير مساكن ومخيمات منى العام المقبل

أكد أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، أن الآراء توافقت في الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة على الدراسات الأولية للمشروعات التطويرية الخاصة بالمشاعر، وبُدِئ في تنفيذ الدراسات الفنية والتنفيذية، وهي الآن في طور النهاية. وقال في مؤتمر صحفي، أمس: سنبدأ بعد هذا الحج مباشرة في إنشاء أول أنموذج لتطوير منى، وسيكون هذا الأنموذج جاهزا في العام المقبل.

أرقام أعلنها الفيصل

2.489.406 حجاج

1.855.027 من الخارج

634.379 من الداخل

336.000 نظاميون

298.379 مخالفون

الأب والابن في خدمة الحجيج

يتسابق أب وابنه على خدمة الحجيج في منشأة بمنى والمحافظة على أمنهم وتيسير دخولهم للرمي. وأكد رئيس رقباء علي الشهري من قوات الطوارئ الخاصة، أنه وابنه العريف أحمد، حرصا على التواجد للمشاركة في هذه المناسبة العظيمة.

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التوسع في روبوت التوعية

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن الروبوت الآلي التوعوي تمت تجربته هذا العام، وسيتم التوسع فيه وتطويره على أعلى مستوى، وزيادة العدد في العام المقبل.

23200 عمل دعوي

200 كبينة ميدانية

4200 كلمة إرشادية

الروبوت الآلي

يتواصل من خلال الدعاة مع المستفتين لتقديم خدمة الفتاوى الشرعية والاستشارات الدينية