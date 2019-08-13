تطوير مساكن ومخيمات منى العام المقبل

أرقام أعلنها الفيصل
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الأب والابن في خدمة الحجيج
يتسابق أب وابنه على خدمة الحجيج في منشأة بمنى والمحافظة على أمنهم وتيسير دخولهم للرمي. وأكد رئيس رقباء علي الشهري من قوات الطوارئ الخاصة، أنه وابنه العريف أحمد، حرصا على التواجد للمشاركة في هذه المناسبة العظيمة.
التوسع في روبوت التوعية
أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن الروبوت الآلي التوعوي تمت تجربته هذا العام، وسيتم التوسع فيه وتطويره على أعلى مستوى، وزيادة العدد في العام المقبل.
23200 عمل دعوي
200 كبينة ميدانية
4200 كلمة إرشادية
الروبوت الآلي
يتواصل من خلال الدعاة مع المستفتين لتقديم خدمة الفتاوى الشرعية والاستشارات الدينية
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