نجاح الخطط الأمنية

وأضاف أنه لم تسجل أي حالة غير عادية، على أن تكتمل منظومة الحج كما خطط لها بوضعها الطبيعي، مشيرا إلى أن رجال الأمن تعودوا على العمل في كافة الظروف ولهم تجارب طويلة في إدارة الحشود، ورغم تقلبات الأجواء وهطول الأمطار في موسم الحج إلا أن ضيوف الرحمن عاشوا في أجواء ربيعية غير متوقعة وكان الجو ملائما للحجاج، مؤكدا أن رجال الأمن لديهم القدرة على تحمل كل الظروف، وسوف نبقى في خدمة ضيوف الرحمن حتى مغادرة آخر حاج المشاعر المقدسة ومن ثم المملكة.
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