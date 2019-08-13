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نجاح الخطط الأمنية

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أعلن مدير الأمن العام الفريق خالد بن قرار الحربي، نجاح كافة الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية لحج هذا العام، الأمر الذي يأتي مكملا لنجاح حج هذا العام، مؤكدا من داخل غرفة مركز القيادة والسيطرة أنه تم الاطمئنان على الحجاج بشكل كامل، والوضع طبيعي بعد رمي الحجاج ظهر أمس الجمرات الثلاث، منهم المتعجلون الذين اتجهوا إلى المسجد الحرام، ومنهم من عادوا إلى مخيماتهم، حيث كان توجد كثافة عالية من الحجاج قبل الظهر بحوالي نصف ساعة، ومن ثم أصبح الوضع مطمئنا.

وأضاف أنه لم تسجل أي حالة غير عادية، على أن تكتمل منظومة الحج كما خطط لها بوضعها الطبيعي، مشيرا إلى أن رجال الأمن تعودوا على العمل في كافة الظروف ولهم تجارب طويلة في إدارة الحشود، ورغم تقلبات الأجواء وهطول الأمطار في موسم الحج إلا أن ضيوف الرحمن عاشوا في أجواء ربيعية غير متوقعة وكان الجو ملائما للحجاج، مؤكدا أن رجال الأمن لديهم القدرة على تحمل كل الظروف، وسوف نبقى في خدمة ضيوف الرحمن حتى مغادرة آخر حاج المشاعر المقدسة ومن ثم المملكة.


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