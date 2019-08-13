آل الشيخ: تطوير الروبوت الآلي التوعوي وزيادته العام المقبل

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المشرف على اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن الوزارة تعمل بخطوات متسارعة من أجل اعتماد الوزارة على ذاتها ماليا تحقيقا لتوجه الدولة، ووفقا لرؤية المملكة 2030 بالاعتماد على موارد ومصادر متعددة، وقال لـ«دوت الخليج» عن الروبوت الآلي التوعوي، إنه تمت تجربته هذا العام وسيتم التوسع فيه وتطويره على أعلى مستوى وزيادة العدد في العام المقبل.

توعية وتطوير

كان آل الشيخ، رعى الحفل الذي أقامته الوزارة في مقرها بمشعر منى، تكريما للضيوف، والمشاركين في أعمال الوزارة المختلفة لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام، بحضور نائب الوزير الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، وعدد من المسؤولين وضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج.

وأفاد الوزير بأن الشؤون الإسلامية قامت في موسم الحج الحالي بتشغيل العديد من الشاشات الإرشادية في المشاعر المقدسة لتوعية الحجاج بعدد من اللغات، وتجهيز الكبائن الميدانية للتوعية الإسلامية، وتطوير خدمة الهاتف المجاني المخصص للرد على أسئلة الحجاج واستفتاءاتهم، حتى أصبح يخدم 8 لغات تعد من أكثر اللغات العالمية انتشارا، وتشغيل تجربة «الروبوت الآلي» الذي يتواصل من خلال الدعاة مع المستفتين لتقديم خدمة الفتاوى الشرعية والاستشارات الدينية، وإفادة الصم من هذه الخدمة.

جسور التواصل

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لفت وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد النظر إلى أن الوزارة حرصت على تعزيز الكفاءة التشغيلية لجميع مساجد مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، منها تنفيذ أكبر مشروع لمعالجة وتطوير وتحديث أنظمة التكييف وتنقية الهواء في مسجدي نمرة والخيف، إلى جانب تنفيذ برنامج «ضيوف خادم الحرمين الشريفين»، الذين بلغ عددهم في هذا العام أكثر من 6500 حاج وحاجة من 79 دولة من مختلف قارات العالم، مما يجسد حرص القيادة على مد جسور التواصل مع جميع دول العالم، وخدمة المسلمين في كل مكان، وتلمس احتياجاتهم وقضاء مصالحهم.

8 ملايين مطبوعة

أوضح آل الشيخ، أن الوزارة قدمت لضيوف الرحمن 8 ملايين مطبوعة بعدة لغات عالمية، وتوزيع 4 ملايين نسخة من المصحف الشريف وتراجمه في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، على مساجد مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، فيما ستتم البقية على حجاج الخارج عند مغادرتهم، هدية من خادم الحرمين الشريفين.

وكشف عن بدء لجنة برئاسة نائب وزير الشؤون الإسلامية، بعد موسم الحج لمراجعة اتصالات الحجاج على الهاتف المجاني لرصد أبرز الإشكالات لديهم والاستماع إلى إجابات وإرشادات أعضاء التوعية وانتقاء المناسب من هذه الأجوبة للإفادة منها بعد ذلك، إضافة إلى بدء العمل للإعداد لحج الموسم المقبل بعد انتهاء هذا الموسم مباشرة.