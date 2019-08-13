61 مليون ريال تكلفة عمليات القلب والخدمة مجانا

نقلة نوعية
أعلنت وزارة الصحة أمس، نجاح موسم حج هذا العام وخلوه من الأمراض الوبائية، مشيرة إلى أنه استفاد أكثر من مليون و690 ألف حاج من الخدمات الوقائية والإسعافية في المنافذ الصحية التي جهزتها الوزارة هذا العام.
وأعلن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أن الوزارة شاركت بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية في مبادرة طريق مكة التي تم فيها تنفيذ الإجراءات الوقائية في بلد الحاج قبل قدومه إلى المملكة، وأحدثت هذه المبادرة نقلة نوعية في الالتزام بالاشتراطات الصحية، حيث بلغت التغطية بلقاحي الحمى الشوكية والإنفلونزا للحجاج القادمين عن طريق هذه المبادرة نسبة 100 % لأول مرة.
وأشار وزير الصحة إلى أن الوزارة طبقت في حج هذا العام وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية نظام الإنذار الإلكتروني المبكر للأحداث الصحية والأمراض الوبائية.
مراكز وعيادات
أوضح وزير الصحة، أنه بلغ عدد المشاركين في خدمة الحجاج لهذا العام نحو 30 ألفا من منسوبي وزارة الصحة، كما تم تهيئة 25 مستشفى في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة بسعة إجمالية تبلغ 5000 سرير، و142 مركزاً للرعاية الأولية، إضافة إلى أكثر من 140 عيادة متنقلة، تتواجد في أماكن تجمع الحجاج.
وقال: بلغ عدد الحجاج الذين تلقوا الخدمات الصحية في منشآتنا نحو نصف مليون حاج منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة وحتى اليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة، فيما بلغ عدد من تم تنويمهم في المستشفيات أكثر من 4200 حاج، كما تم إجراء 36 عملية قلب مفتوح، وأكثر من 750 قسطرة قلبية، و600 عملية جراحية مختلفة، و12 حالة ولادة، وخدمات الغسيل الكلوي لكل من يحتاجها، مؤكداً أن جميع هذه الخدمات تقدم مجاناً وبدون مقابل.
تقنية الروبوت
تطرق الربيعة إلى أن الوزارة أطلقت هذا العام لأول مرة تقنية الروبوت الآلي للاستشارات الطبية التي تتيح لأي مستشفى في مشعر منى الوصول إلى الاستشاريين في تخصصات دقيقة عن بعد، كما وفرت الصحة أجهزة الترجمة الآلية لـ120 لغة في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية، إضافة إلى الترجمة المباشرة عن طريق مركز الاتصال 937، وتطبيق نظام الملف الطبي الإلكتروني في 55 مركز رعاية أولية وجميع مستشفيات المشاعر المقدسة.
الخدمات الصحية بالأرقام
30ألف مشارك
25 مستشفى في مكة والمدينة والمشاعر
5000 سرير
142 مركزاً للرعاية الأولية
140 عيادة متنقلة
4200 حاج تم تنويمهم
600 عملية جراحية مختلفة
12 حالة ولادة
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مليون ريال تكلفة عمليات القلب والخدمة مجانا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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