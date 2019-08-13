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232 ألفا من أوروبا وأميركا وأستراليا أدوا الفريضة

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كشفت إحصائية صادرة عن مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأميركا وأستراليا أن 232.652 حاجا، قادمين من 75 دولة يمثلون 5 قارات أدوا فريضة الحج هذا العام.

أوروبا

157209 حجاج

42 دولة

تركيا 82784

بريطانيا 23843

روسيا 23789

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فرنسا 13554

هولندا 4166

أميركا الشمالية

46479 حاجا

الولايات المتحدة 14118

كندا 3236


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