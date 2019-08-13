232 ألفا من أوروبا وأميركا وأستراليا أدوا الفريضة

كشفت إحصائية صادرة عن مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأميركا وأستراليا أن 232.652 حاجا، قادمين من 75 دولة يمثلون 5 قارات أدوا فريضة الحج هذا العام. أوروبا 157209 حجاج 42 دولة تركيا 82784 بريطانيا 23843 روسيا 23789 Advertisements فرنسا 13554 هولندا 4166 أميركا الشمالية 46479 حاجا الولايات المتحدة 14118 كندا 3236



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