232 ألفا من أوروبا وأميركا وأستراليا أدوا الفريضة

كشفت إحصائية صادرة عن مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأميركا وأستراليا أن 232.652 حاجا، قادمين من 75 دولة يمثلون 5 قارات أدوا فريضة الحج هذا العام.
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أوروبا
157209 حجاج
42 دولة
تركيا 82784
بريطانيا 23843
روسيا 23789
فرنسا 13554
هولندا 4166
أميركا الشمالية
46479 حاجا
الولايات المتحدة 14118
كندا 3236
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