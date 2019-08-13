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أمطار جازان تقطع طرقا بهروب

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شهدت محافظات العارضة وأبوعريش والداير وفيفا والريث وهروب أمطارا من متوسطة إلى غزيرة سال على إثرها عدد من الأودية والشعاب، ففي محافظة هروب ولليوم الرابع على التوالي تسببت الأمطار في قطع جزئي بطرقات الجزعة ووادي الجو التابعة لمركز وساع وتساقط الصخور على طريق مركز منجد الشرياني، وسط متابعة محافظ هروب فيصل بن ناصر بن لبدة، والذي وجه الجهات ذات العلاقة بالوقوف على الأضرار والعمل على سرعة معالجتها.

معالجة البلاغات

أوضح رئيس فرقة النقل والطرق الثانية بهروب علي موسى الذيبي لـ«دوت الخليج»، أن الفرقة تبلغت عن وجود انهيارات صخرية بطريق مركز منجد الشرياني وانقطاعات جزئية بطرق الجزعة ووادي الجو بالصهاليل، مشيرا إلى توجيه الشركة المتعهدة بصيانة طرقات هروب بإزالة الصخور ورفع مخلفات الأمطار على طريق مركز منجد الرئيسي، وتوجيه معدة لفتح الطرقات المتضررة بالجزعة التابعة لمركز وساع وفتحها أمام المواطنين، مضيفا أن الفرقة تواصل استعدادها وجاهزيتها لمعالجة بلاغات المواطنين جراء انقطاع الطرقات والبلاغات التي تردها من قبل لجنة طوارئ محافظة هروب.

مسوحات ميدانية

استنفرت الجهات الأمنية بمحافظة هروب جهودها ممثلة في إدارة الدفاع المدني وشرطة المحافظة في تمشيط أودية هروب والرزان وشهدان، بعد ارتفاع كثافة المتنزهين والزوار للمحافظة ومراكزها، والعمل على منع التنزه في بطون الأودية ومجاري السيول للحفاظ على الأرواح والممتلكات.


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