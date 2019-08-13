الخضرة تزين عسير وشلالات في رجال ألمع

حولت الأمطار التي هطلت على منطقة عسير، أمس، مساحات شاسعة من الأراضي إلى واحة خضراء، فيما شهدت محافظة رجال ألمع سريانا للشلالات من سفوح الجبال، مما جذب العديد من الأهالي والزوار للخروج والاستمتاع بالمشاهد الطبيعية، وأهاب المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني في منطقة عسير العقيد محمد العاصمي، بالجميع إلى عدم المجازفة في بطون الأودية.
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معدلات الأمطار
مدينة أبها
مركز البلد خفيفة
مركز الشعف خفيفة
السودة الموسمي خفيفة
عقبة شعار خفيفة
بللسمر خفيفة
شمال أبها خفيفة
الجامعة خفيفة
مركز الخالدية متوسطة
عقبة ضلع خفيفة إلى متوسطة
عقبة الصماء خفيفة
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