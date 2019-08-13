حولت الأمطار التي هطلت على منطقة عسير، أمس، مساحات شاسعة من الأراضي إلى واحة خضراء، فيما شهدت محافظة رجال ألمع سريانا للشلالات من سفوح الجبال، مما جذب العديد من الأهالي والزوار للخروج والاستمتاع بالمشاهد الطبيعية، وأهاب المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني في منطقة عسير العقيد محمد العاصمي، بالجميع إلى عدم المجازفة في بطون الأودية. معدلات الأمطار مدينة أبها مركز البلد خفيفة مركز الشعف خفيفة السودة الموسمي خفيفة عقبة شعار خفيفة Advertisements بللسمر خفيفة شمال أبها خفيفة الجامعة خفيفة مركز الخالدية متوسطة عقبة ضلع خفيفة إلى متوسطة عقبة الصماء خفيفة



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخضرة تزين عسير وشلالات في رجال ألمع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.