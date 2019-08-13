أمير تبوك يتابع مغادرة الحجاج بحالة عمار

تابع أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار الأمير فهد بن سلطان، تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة من قبل القطاعات الحكومية المختلفة والمشاركة في مدينة الحجاج بالمنفذ، لتوديع حجاج بيت الله الحرام المغادرين من مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار في طريقهم إلى أوطانهم بعد أداء مناسك حج هذا العام. ووجه أمير المنطقة ببذل الجهود كافة لخدمة الحجاج المغادرين وتقديم الخدمات والتسهيلات لهم وتيسير وسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالجوازات والجمارك، وتقديم الخدمات الأخرى بشكل منظم من قبل جميع الإدارات والهيئات الحكومية المدنية والعسكرية المشاركة بمدينة الحجاج، والقيام بدورهم على أكمل وجه في تنفيذ هذه المرحلة، امتدادا لما تحقق من نجاح في تنفيذ المرحلة الأولى لقدوم الحجاج، تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين، وولي العهد.



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