1500 كاميرا ترصد محطات قطار المشاعر



كشف منسق الاتصالات والإشارات اللاسلكية في قطار المشاعر المقدسة بالشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» محمد الأحمدي، وجود 1500 كاميرا تلفزيونية متطورة (360 درجة) في مركز التشغيل والتحكم لمراقبة محطات القطار التسع، وتأمين سلامة ضيوف الرحمن أثناء رحلات تنقلهم في المشاعر خلال موسم حج 1440هـ، بالتنسيق مع هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. وذكر الأحمدي أن مركز التشغيل والتحكم في قطار المشاعر المقدسة يحوي نظامًا متقدمًا لمراقبة حركة قطارات المشاعر، مع إمكانية التحكم بها مع إشعار النظام بوجود أي خلل يعترض القطارات ويتطلب التدخل السريع من قبل المهندسين المتواجدين في المركز. وأشار الأحمدي إلى أن مكونات مركز التشغيل والتحكم تضم مكتب المشرف على مراقبة القطارات، وآخرا لمراقبين القطار، ومكتبا لمركز المعلومات، بالإضافة إلى الغرفة الاحتياطية لمركز التحكم، وفرق التدخل من المقاولين المتعاونين مع المشروع، ومكتب بالخط الكهرباء للقطار، ومكتب المهندسين، بالإضافة إلى وجود مرافق لقوات أمن المنشآت، ووزارة الحج والعمرة، والهلال الأحمر السعودي.

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