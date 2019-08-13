تمكنت مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة خلال موسم الحج، من إنقاذ حياة 17 حاجا أصيبوا بجلطات دماغية حادة تم علاج 9 حالات منهم بالأدوية المذيبة للجلطات، بينما تم إجراء قسطرة دماغية لـ8 حجاج. واستقبلت خدمة الخط الساخن لجلطات الدماغ 17 حالة من ضيوف الرحمن أصيبوا بجلطات دماغية حادة خلال أدائهم مناسك الحج، حيث تم نقلهم على الفور للمدينة الطبية والتعامل مع حالاتهم في وقت قياسي وبعمل تكاملي مميز، ابتداء من نقل الحجاج ومن ثم تقييم حالتهم طبيا، وإجراء الأشعة المقطعية والبدء في العلاج المذيب للجلطات، حيث يعدّ علاج الجلطات الدماغية بالأدوية المسيلة والقسطرة. وتم إجراء 8 عمليات قسطرة دماغية لسحب الجلطات تكللت بالنجاح وإعادة الدورة الدموية للدماغ بإشراف استشاري القسطرة الدماغية الدكتور زياد العريني، والدكتور فيصل الغامدي، حيث كانوا في سباق مع الوقت لتحقيق أمنية الحجاج لإكمال ما جاؤوا من أجله، وهو أداء الركن الخامس من أركان الإسلام وتصعيدهم لعرفة عن طريق قافلة المدينة الطبية.



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كانت هذه تفاصيل خبر المدينة الطبية تنقذ

حياة 17 حاجا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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