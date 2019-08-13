إعفاء مديري مكتبي حجاج والتحقيق معهما

أصدرت وزارة الحج والعمرة قرارا بإعفاء مديري المكتبين (80) و(82) التابعين لمؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا عن العمل، نظرا لما رصد عليهما من تقصير في تقديم الخدمات المقدمة للحجاج وإحالتهما إلى مجلس تأديب أفراد الطوائف للتحقيق، وتعيين مديرين آخرين لمتابعة تقديم الحلول العاجلة لمعالجة الوضع الراهن حتى عودة الإخوة الحجاج التابعين للمكتبين إلى بلادهم سالمين. وكان وزير الحج والعمرة قد أوقف في وقت سابق مسؤولين في مؤسسات طوافة بسبب التقصير والإهمال، وتوجيه فرق الرقابة والمتابعة الميدانية بمتابعة الحالة على مدار الساعة، والتأكد من تقديم كافة الخدمات للحجاج في ظل سعي الوزارة المستمر إلى تطوير الخدمات المقدمة، والتأكد من التزام جميع المؤسسات والقطاعات التابعة بالتعليمات والتوجيهات، والعمل على راحة ضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة. ورصدت لجان المراقبة والمتابعة في وقت سابق تقصير المكتبين المشار إليهما، وصدر توجيه وزير الحج والعمرة لمؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا بالمعالجة الفورية للحالة، وكف يد مديري المكتبين وتقديم كافة الخدمات اللازمة للحجاج التابعين للمكتبين، وذلك حرصا على راحتهم واطمئنانهم لإكمال مناسك حجهم، وحفاظا على النجاحات الكبيرة التي تحققت في المراحل السابقة خلال موسم حج هذا العام 1440.



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