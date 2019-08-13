العثور على المفقود السادس متوفى بصخور الريث

فيما تواصلت الأمطار على المرتفعات الجبلية بمنطقة جازان، وجريان سيول صامطة والتي أدت إلى استنفار الجهات الأمنية، وإغلاق بعض الطرق، عثرت فرق الدفاع المدني بمنطقة جازان، وبمساعدة المواطنين، على مفقود سيل وادي لجب بمحافظة الريث متوفى، على بعد 8 كلم من موقع سقوطه، وذلك بعد إنقاذ 4، وانتشال جثة غريق آخر بوقت سابق.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى عبدالله القحطاني، أنه مع استمرار أعمال البحث عن الشخص الثاني المفقود في سيل وادي لجب بمحافظة الريث، تمكنت فرق الدفاع المدني وبمشاركة المواطنين، من العثور عليه بين صخور في مجرى الوادي، على بعد 8 كلم من موقع سقوطه بحالة وفاة، وتم نقله إلى مستشفى الريث العام، مشيرا إلى أن البحث جارٍ عن آخر المفقودين من العائلة التي جُرفت مركبتهم بسيل وادي مسلة التابع لمحافظة أحد المسارحة.