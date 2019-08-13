العثور على المفقود السادس متوفى بصخور الريث

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى عبدالله القحطاني، أنه مع استمرار أعمال البحث عن الشخص الثاني المفقود في سيل وادي لجب بمحافظة الريث، تمكنت فرق الدفاع المدني وبمشاركة المواطنين، من العثور عليه بين صخور في مجرى الوادي، على بعد 8 كلم من موقع سقوطه بحالة وفاة، وتم نقله إلى مستشفى الريث العام، مشيرا إلى أن البحث جارٍ عن آخر المفقودين من العائلة التي جُرفت مركبتهم بسيل وادي مسلة التابع لمحافظة أحد المسارحة.
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