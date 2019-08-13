4590 حاجا يستفيدون من عيادات جازان المتنقلة

كشفت جامعة جازان، مشاركة العيادة المتنقلة للجامعة بموسم الحج للمرة الأولى، وتقديم الخدمات إلى 4590 حاجا، مشيرة إلى أنه تم استقبال 30 حالة حرجة، و7 حالات إجهاد حراري وإغماء، وحالتين في إسعافات أخرى، كما أحيلت 5 حالات إلى المستشفى، مؤكدة أنه تم التعامل مع الحالات في العيادات المتنقلة، وتقديم الخدمات الطبية، والرعاية الصحية للحجاج. من جهته، أشاد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بمشاركة ومساهمة الجامعة بموسم الحج، من خلال تجهيز بعثة طبية وكشفية متكاملة، لتوفير الخدمات الصحية لحجاج بيت الله الحرام، مشيرا إلى أن استثمار الجامعة لطاقات الشباب في مثل هذه المناسبات العظيمة، يعد تجسيدا لتوجيهات القيادة الرشيدة بتكاتف الجهود، لتقديم أرقى الخدمات للحجاج، مؤكدا أن مشاركة الطلاب تعد فرصة للتدريب المهني، والتعرف على ما تقدمه الدولة من جهود جليلة لعمارة المشاعر المقدسة. Asf عدد المستفيدين 4590 حاجا استقبال 30 حالة حرجة 7 حالات إجهاد حراري مع إغماء تحويل 5 حالات إلى المستشفى استقبال حالتين من الإسعافات تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للحالات 80 طبيبا وكشفيا أبرز الخدمات المقدمة: فحص سريري للنساء والرجال وحدات للأشعة والمختبر علاج الأمراض المزمنة علاج الكسور والجروح خدمات الرعاية الأولية



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