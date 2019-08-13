6 قيم عززت دور رجال الأمن بالحج

حرص واهتمام
أكد عضو مجلس الشورى اللواء متقاعد محسن الشيعاني لـ«دوت الخليج»، أن ما تحقق من نجاح باهر في استكمال رحلة الحج في هذه الأجواء الآمنة، يحسب لبلادنا الغالية، بحكم ما اكتسبته من خبرات تراكمية عبر السنوات الماضية، واستخلاص الدروس المستفادة من كل موسم، والاستفادة من الإيجابيات للموسم الذي يليه، مع مناقشة السلبيات التي قد تنشأ خلال الموسم، ووضع الحلول لتفاديها، مشيرا إلى أن هذا ما جعل المملكة تتبوأ الصدارة على مستوى العالم، في تنظيم وتوجيه الحشود، وتلجأ إليها دول العالم، للاستفادة من تجربتها الفريدة، مضيفا أن ما تبذله المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، من جهود وبذل لتطوير المشاعر المقدسة، كخطوة تتبعها خطوات قادمة لتحقيق حج عصري، وفقا لأهداف رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى الوصول لتمكين 20 مليونا ما بين حاج ومعتمر وزائر خلال العام.
مفهوم الخدمة
بين الشيعاني، أن تسخير أكثر من 350 ألف مشارك لخدمة الحجيج، وتقديم الخدمات لهم، يأتي من خلال حرص الدولة، وشعب المملكة، على تحقيق المعنى الصحيح لمفهوم خدمة الحرمين الشريفين، وزوارهما، وأن ما تحقق من إنجاز لهو أكبر رد عملي لكل حاقد وأجير يشكك فيما تقدمه المملكة لخدمة ضيوف الرحمن، دون تمييز، وتمكين من يرغب في الحج أو الزيارة، بعيدا عن المزايدات السياسية.
القيم الـ6
01 تعزيز الأمن
02 رفع الروح المعنوية للحجيج
03 العناية بالأطفال
04 مساعدة المسنين
05 إرشاد التائهين
06 السهر على راحة الحجيج
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