حج / سمو أمير منطقة مكة المكرمة يتوج "التواصل الحكومي" بجائزة الإعلام الجديد لأفضل فيلم قصير في موسم الحج



مكة المكرمة 12 ذو الحجة 1440هـ الموافق 13 أغسطس 2019م واس

توَّج صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم بمقر الإمارة في مكة المكرمة، مركز التواصل الحكومي التابع لوزارة الإعلام بجائزة الإمارة للإعلام الجديد، بعد فوزه بأفضل فيلم قصير وتحقيقه المركز الأول في الجائزة التي تقدمها إمارة منطقة مكة المكرمة.

وعبر مدير عام مركز التواصل الحكومي الدكتور عبدالله المغلوث الذي استلم الجائزة، عن شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل على اهتمامه بالإعلام والإعلاميين، مقدماً شكره لمعالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة على دعمه وتشجيعه.

وأشاد الدكتور المغلوث بفريق العمل الذي وصف أعضاءه بأنهم "وقود النجاح"، مؤكداً أن الفوز بهذه الجائرة سيكون دافعاً لبذل المزيد من الجهود.

وكان التواصل الحكومي قد أنتج فيلم فيديو بعنوان "مديرة الشرطة النيوزلندية"، عبرت خلاله عن مشاعرها تجاه زيارتها الأولى للبقاع المقدسة وانطباعاتها عما تقدمه المملكة من خدمات متطورة لضيوف الرحمن.

وحقق الفيديو الذي فاز بجائزة أفضل فيلم قصير أكثر من 6 ملايين ظهور على منصات التواصل، بعد 40 ساعة فقط من نشره، كما تجاوز عدد مشاهداته المليون مشاهدة، إضافة إلى أكثر من 8 آلاف إعادة تغريد، وأكثر من 7 آلاف إعجاب، والتفاعل الكبير الذي لقيه من قبل الجمهور.

ويأتي هذا الفيديو ضمن جهود مركز التواصل الحكومي لتنفيذ استراتيجية وزارة الإعلام لتغطية موسم الحج هذا العام، حيث تمكن المركز من إنتاج أكثر من 92 منشوراً، وأكثر من 73 فيديو، ونجح في نشر محتوى عبر 11 لغة، مسجلاً عدد مشاهدات تجاوز 31 مليوناً، و41.4 آلاف إعادة تغريد، و 66.2 آلاف إعجاب.

جدير بالذكر أن جائزة إمارة مكة المكرمة للإعلام الجديد قيمتها نصف مليون ريال، وتعد ترجمة عملية لاهتمام الإمارة بهذا الجانب، وتحفيزاً للإبداع والمبدعين، بهدف الارتقاء بنوعية وجودة المحتوى الإعلامي من خلال تسليط الضوء على تجربة الحج، وصولاً لإبراز الجهود المبذولة في خدمة ضيوف الرحمن.

وتشمل أفرع الجائزة، أربعة مجالات هي: الفيلم القصير (دقيقتان كحد أقصى)، والقصة المصورة (سناب شات)، والصورة والتغريدة، حيث فتحت المجال أمام الجميع، كل في المجال الذي يتقنه.

وكانت اللجنة المنظمة للجائزة قد تلقت أكثر من 20 ألف مشاركة في أفرعها الأربعة.

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كانت هذه تفاصيل خبر حج / سمو أمير منطقة مكة المكرمة يتوج "التواصل الحكومي" بجائزة الإعلام الجديد لأفضل فيلم قصير في موسم الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.