حج / أمين الجوف يهنئ القيادة الحكيمة بمناسبة نجاح موسم الحج 1440هـ



سكاكا 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واس

رفع أمين منطقة الجوف المكلف المهندس عاطف بن محمد الشرعان التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وسموه ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1440هـ.

ونوه المهندس الشرعان بالتوجيهات السديدة من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ للأجهزة الحكومية ، والقيادة الحكيمة والإشراف المباشر التي كانت بعد توفيق الله سبباً لنجاح خطط حج هذا العام.

وأكد المهندس الشرعان أن الجميع يشيد بالجهود التي تبذلها أجهزة الدولة المعنية بخدمة حجاج بيت الله الحرام، وفق التوجيهات السديدة، والتي كانت محط أنظار الجميع واعجابهم، مما مكن لحجاج بيت الله الحرام أداء نسكهم بكل يسر وطمأنينةٍ .

ودعا أمين الجوف الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويوفقه لخدمة الحرمين الإسلام والمسلمين، وأن يجزيه الله وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء على ما يقدمونه لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

كما قدم أمين منطقة الجوف التهنئة لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي لما تحقق من نجاح في خطط الوزارة التي تم تنفيذها في المشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن وفق توجيهات القيادة الرشيدة وبإشراف مباشر من معالي الوزير .

// انتهى //

22:22ت م

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