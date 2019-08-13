طواف وداع المتعجلين خلال 11 عاما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل (أنس الحارثي) طواف الوداع هو آخر واجبات الحج التي ينبغي للحاج أن يؤديها قبيل سفره مباشرة عائدا إلى بلده، وفي ثاني أيام التشريق يتوجه الحجاج المتعجلون صوب المسجد الحرام لأدائه بعد رميهم الجمرات في آخر أيام الحج، بعد أن أكملوا أداء مناسك الحج بأركانه وواجباته وفرائضه، وبذلك يكون طواف الوداع آخر أعمال الحج وآخر العهد بالبيت العتيق، امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم «لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت». وتستعرض «مكة» طواف وداع المتعجلين في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة خلال السنوات العشر الأخيرة (1430 - 1440).



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