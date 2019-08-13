هدايا الحجاج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة
جرت عادة كثير من ضيوف الرحمن قبل مغادرة مكة المكرمة على شراء الهدايا لذويهم والأقارب وربما بعض الأصدقاء، ولذا تنشط في هذه الأيام الحركة التجارية في المنطقة المركزية للحرم المكي والعزيزية الأقرب للمشاعر المقدسة.
وتشهد الأسواق والمراكز التجارية تناميا في معدل العرض والطلب بفعل عمليات الشراء من جموع الحجيج، وتتصدر قوائم المشتريات صنوف متعددة من السلع.
وبرزت من بين السلع الأكثر طلبا من الحجاج: الأقمشة النسائية، والساعات، والعطور الشرقية، والتحف، والسبح، والذهب، إلى جانب شراء عبوات ماء زمزم والسواك، وسجاد الصلاة. (واس)
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