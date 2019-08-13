استبدال مفصل الفخذ لحاج مصري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - منى استبدلت وزارة الصحة مفصل الفخذ لحاج مصري تعرض للسقوط أول أيام عيد الأضحى المبارك. وكان الحاج حافظ شلبي البالغ من العمر 77 عاما، نقل إلى مستشفى النور التخصصي في مكة المكرمة بعد إصابته بكسر في عنق عظمة الفخذ، واستقبلت الحالة وجرى تقديم الرعاية اللازمة لها وإجراء عملية استبدال نصف مفصل ناجحة. وعبر الحاج الذي تحسنت صحته عن سعادته بنجاح العملية وتمكنه من أداء نسكه، وشكر وزارة الصحة على خدماتها الكبيرة لضيوف الرحمن.



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