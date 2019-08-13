إزالة ورم من رأس حاجة يمنية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أزالت وزارة الصحة ورما في دماغ حاجة يمنية بعد أن عانت من آلام خلال الفترة الماضية، وتعذر إجراء العملية لها في مستشفيات خارج المملكة.

وتفصيلا، استقبل مستشفى النور التخصصي في مكة المكرمة الحاجة اليمنية مريم الطيب البالغة من العمر 60 عاما، والقادمة للمملكة لأداء فريضة الحج، وشخص قسم جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى حالتها، وقرر إجراء عملية إزالة الورم.

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الحاجة خضعت للعملية الجراحية، وجرى استئصال الورم وتكللت العملية بالنجاح دون تسجيل أي مضاعفات.

وبدأت حالتها في التحسن، فيما مكنت من إكمال فريضة الحج عبر القافلة الطبية للوزارة.

وأشادت مريم بالخدمات الطبية التي وصفتها بالمتقدمة، قائلة «إنسانيتكم في التعامل معنا لا يمكن وصفها»، معربة عن شكرها للمملكة قيادة وشعبا نظير ما يجده حجاج بيت الله من الخدمات الصحية والإنسانية.