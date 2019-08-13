1500 كاميرا تؤمن سلامة الحجاج في قطار المشاعر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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خصصت الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» 1500 كاميرا تلفزيونية متطورة (360 درجة) لمراقبة محطات القطار التسع، وتأمين سلامة ضيوف الرحمن أثناء رحلات تنقلهم في المشاعر خلال موسم حج 1440هـ، بالتنسيق مع هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وقال منسق الاتصالات والإشارات اللا سلكية في قطار المشاعر المقدسة بالشركة محمد الأحمدي «إن مركز التشغيل والتحكم في قطار المشاعر المقدسة يحوي نظاما متقدما لمراقبة حركة قطارات المشاعر، مع إمكانية التحكم بها مع إشعار النظام بوجود أي خلل يعترض القطارات ويتطلب التدخل السريع من قبل المهندسين الموجودين في المركز».
وأشار إلى أن مكونات مركز التشغيل والتحكم يضم مكتب المشرف على مراقبة القطارات، وآخر لمراقبي القطار، ومكتبا لمركز المعلومات، إضافة إلى الغرفة الاحتياطية لمركز التحكم، وفرق التدخل من المقاولين المتعاونين مع المشروع، ومكتب خط الكهرباء للقطار، ومكتب المهندسين، إضافة إلى وجود مرافق لقوات أمن المنشآت، ووزارة الحج والعمرة، والهلال الأحمر السعودي.
يذكر أن مركز التحكم والتشغيل يستطيع التحكم في 60 بابا أوتوماتيكيا في قطار المشاعر المقدسة، وأسندت عملية تقديم الخدمة والصيانة والتشغيل لقطار المشاعر المقدسة إلى الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار».
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