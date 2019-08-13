متابعة ورعاية متواصلة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - منى التقى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، عددا من الوزراء والمسؤولين بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بمنى، واطلع خلال اللقاء على أعمال الوزارات خلال موسم حج العام الحالي.



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