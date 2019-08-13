القيادة تتلقى تهاني ملك البحرين وولي عهده بنجاح موسم الحج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تهنئة ملك مملكة البحرين حمد آل خليفة بمناسبة نجاح موسم حج 1440هـ.

ودعا ملك البحرين في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة على السعودية وشعبها الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين تهنئة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الأمير سلمان آل خليفة بمناسبة نجاح موسم الحج.

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وأعرب ولي عهد البحرين في برقية رفعها لخادم الحرمين عن خالص التهاني وأصدق التحايا بمناسبة النجاح الكبير الذي شهده موسم حج هذا العام، بفضل من الله تعالى وتوفيقه ثم بفضل جهود خادم الحرمين الشريفين وتسخير الإمكانيات الهائلة في مختلف القطاعات لخدمة ضيوف الرحمن بتيسير وتسهيل أدائهم لشعائر الحج المباركة، وتهيئة كل ما يحتاجونه لأداء مناسك هذا الركن من أركان الإسلام، ودعا الله سبحانه أن يعيد هذه المناسبة المباركة على السعودية وشعبها الشقيق بالمزيد من النماء والرخاء، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما أعرب ولي عهد البحرين عن تهانيه لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل.

إلى ذلك هنأ خادم الحرمين الشريفين رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الدكتور عارف علوي بذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك سلمان في برقية باسمه وشعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وفي برقية مماثلة، هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان الرئيس الباكستاني بذكرى يوم الاستقلال لبلاده، معربا عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.