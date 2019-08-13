وزير الصحة يعلن نجاح خطط الحج الصحية وخلوه من المؤثرات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعلن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، نجاح خطط الحج الصحية لعام 1440، وخلوه من الأحداث المؤثرة على الصحة العامة.
وقال في بيان ختامي تلاه أمس بمقر مستشفى الطوارئ بمنى «تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، استعدت الوزارة مبكرا لحج هذا العام وأصدرت الاشتراطات والتوصيات الصحية للحج ونشرتها عبر سفارات المملكة».
وأوضح أن الوزارة شاركت في مبادرة «طريق مكة» التي نفذت خلالها الإجراءات الوقائية في بلد الحاج قبل قدومه إلى المملكة، وأحدثت نقلة نوعية في الالتزام بالاشتراطات الصحية، حيث بلغت التغطية بلقاحي الحمى الشوكية والإنفلونزا للحجاج نسبة 100% للمرة الأولى.
ولفت إلى تطبيق نظام الإنذار الالكتروني المبكر للأحداث الصحية والأمراض الوبائية، مشيرا إلى إطلاق تقنية «الروبوت» الآلي للاستشارات الطبية التي تتيح لأي مستشفى في مشعر منى الوصول إلى الاستشاريين في تخصصات دقيقة عن بعد، كما وفرت أجهزة الترجمة الآلية لـ120 لغة في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية، إضافة إلى الترجمة المباشرة عن طريق مركز الاتصال 937، إضافة إلى تطبيق نظام الملف الطبي الالكتروني في 55 مركز رعاية أولية وجميع مستشفيات المشاعر المقدسة، وتفعيل تقنية التعرف على مجهولي الهوية عن طريق البصمة بالتعاون مع وزارة الداخلية.
خدمات الصحة في الحج:
30 ألف كادر صحي
25 مستشفى في مكة والمدينة والمشاعر
5000 سرير سعتها الإجمالية
142 مركزا للرعاية الأولية
140 عيادة متنقلة في أماكن تجمع الحجاج
نصف مليون حاج تلقوا خدمات صحية
4200 حاج نوموا في المستشفيات
36 عملية قلب مفتوح
750 قسطرة قلبية
600 عملية جراحية مختلفة
12حالة ولادة
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