وزير الداخلية: جهود رجال الأمن يسرت للحجاج أداء مناسكهم بطمأنينة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود، أن الجهود التي بذلها رجال الأمن من جميع القطاعات الأمنية في موسم حج هذا العام كان لها دور في أن يؤدي حجاج بيت الله الحرام مناسكهم بيسر وسهولة وطمأنينة.

وأعرب خلال لقائه أمس مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق أول خالد الحربي، في مقر الأمن العام بمنى عن شكره وتقديره لجميع رجال الأمن المشاركين في مهام حج هذا العام على ما بذلوه من جهود مميزة.

وعقب اللقاء تجول في أقسام مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج، واستمع لشرح موجز عن مهام كل قسم وأدواره في المحافظة على أمن وسلامة الحجاج.

حضر اللقاء رئيس أمن الدولة عبدالعزيز الهويريني، ونائب وزير الداخلية الدكتور ناصر الداود، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد القحطاني، وعدد من المسؤولين بالوزارة.

إلى ذلك اجتمع وزير الداخلية أمس بقيادات الدفاع المدني المشاركين في مهام حج هذا العام، وذلك في مقر الدفاع المدني بمشعر منى.

وفي بداية الاجتماع استمع لشرح موجز عن أبرز ما نفذ من أعمال للمحافظة على سلامة الحجاج خلال الحالة المطرية التي هطلت على المشاعر المقدسة، والتي لم ينتج عنها ما يعكر صفو ضيوف الرحمن.

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واطلع على أبرز نتائج أعمال الخطة العامة للطوارئ بموسم الحج، وما تتطلبه الخطة من إضافات أو تعديلات لموسم حج العام المقبل.

وأشاد بالجهود التي بذلتها المديرية العامة للدفاع المدني بمشاركة القطاعات الأمنية والخدمية في موسم حج هذا العام، كما استمع لأبرز مهام الإدارة النسائية المستحدثة في الدفاع المدني، والتي من ضمنها إشراك العنصر النسائي في الأعمال التطوعية.

واطلع على نظام التطوع الالكتروني التابع للدفاع المدني وما يشمله النظام من مميزات تشمل تسهيل آلية تسجيل المتطوعين والتواصل معهم عند الحاجة، والتقى بعدد من المتطوعين والمتطوعات واستمع لتجاربهم في موسم الحج.

من جهة أخرى ثمن وزير الداخلية الجهود التي بذلها منسوبو إدارة المجاهدين خلال الحج، من خلال تنفيذهم لمهامهم المنوطة بهم وفق الخطط المعدة مسبقا.

واطلع خلال لقائه مدير إدارة المجاهدين اللواء منصور الشدي وقيادات الإدارة ومديري المراكز، وذلك بمركز قيادة الحسينية التابعة للمجاهدين بمكة المكرمة على نموذج لعربة العمليات المتنقلة المزودة بخاصية التصوير الليلي، والتي تستخدمها الإدارة لرفع كفاءة الضبط الأمني، وتعد العربة إحدى ثمرات التعاون بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والإدارة العامة للمجاهدين.

فيما نوه بالجهود والأعمال التطوعية التي تقدمها جمعية الكشافة خدمة لحجاج بيت الله الحرام، مؤكدا أهمية الدور الكبير الذي يقدمه منسوبو الكشافة في مساندة الجهات المشاركة بالحج.

واستمع خلال استقباله في مكتبه بمكة المكرمة أعضاء جمعية الكشافة وعددا من منسوبيها المشاركين في الحج إلى شرح موجز عن خدمات الكشافة في المشاعر المقدسة، قدمه المشرف العام على معسكرات الخدمة العامة بالمملكة الدكتور عبدالله الفهد.