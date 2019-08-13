إبعاد 66 مرشحا عن انتخابات الرئاسة التونسية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ألغت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس ما لا يقل عن 66 ترشحا للانتخابات الرئاسية المبكرة، من بين 98 ملف ترشح. وقال العضو في الهيئة أنيس الجربوعي أمس إن مجلس الهيئة عقد اجتماعا لتثبت من التصحيحات المتعلقة بالتزكيات. وأضاف الجربوعي، لإذاعة موزاييك الخاصة «عموما أكثر من 66 مترشحا سيغادرون السباق لعدم توفر الشروط، وهناك ملفات مستوفية للشروط، وأخرى في انتظار التصحيحات اللازمة».

ومن بين الشروط الأساسية للترشح للانتخابات الرئاسية جمع عشرة آلاف تزكية على الأقل مباشرة من الشعب، أو جمع عدد من التزكيات من نواب البرلمان أو أعضاء المجالس البلدية.