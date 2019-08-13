السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل قال مسؤول محلي إن ما لا يقل عن 13 شخصا قتلوا بعدما هاجمت جماعة مدججة بالسلاح إحدى القرى، وسرقت المئات من الماشية بوسط جنوب السودان.
وقال مفوض المنطقة بنجامين ادول، إن المهاجمين أصابوا سبعة آخرين، وسرقوا نحو 230 من رؤوس الماشية في قرية رومبيك إيست في ولاية ويسترن لاكيز، وأضاف» لقد أكدنا وجود 13 جثة ملقاة على الأرض هذا الصباح في مكان تواجد الماشية» بينهم طفل وأربع سيدات وثمانية رجال.
كانت هذه تفاصيل خبر 13 قتيلا في هجوم لسارقي الماشية بجنوب السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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