4 مراحل لتوزيع لحوم الهدي والأضاحي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - منى حدد مشروع المملكة للهدي والأضاحي الفئات المستهدفة لتوزيع الأضاحي، عبر مراحل وقنوات محددة داخل المملكة وخارجها. وذكر مدير التوزيع والشحن في مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي عبدالرحمن الزهراني أن توزيع 60 ألف أضحية بدأ منذ أول أيام عيد الأضحى المبارك، لافتا إلى أن آلية التوزيع على 4 مراحل، الأولى باستطاعة الحاج أن يأخذ جزءا من أضحيته من مجازر المشروع، والثانية توزع للبعثات الخاصة بالحجاج، أما المرحلة الثالثة فهي مخصصة لفقراء الحرم، وتعد هذه المرحلة الأهم التي يشرف عليها عدد من الجهات الحكومية بإشراف إمارة منطقة مكة المكرمة والمستهدف منها 15 ألفا. وأشار إلى أن هناك مرحلة رابعة تدخل بعد نهاية الحج، وهي منح الجمعيات الخيرية داخل المملكة، وخصص المشروع جزءا من الأضاحي لتوزيعها في 27 دولة إسلامية.



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