طيران الأمن يتابع حركة الحجاج المتعجلين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كثفت القيادة العامة لطيران الأمن طلعاتها أمس وسخرت إمكاناتها من طائرات وكوادر بشرية وفنية، لمتابعة حركة الحجيج المتعجلين في اليوم الثاني من أيام التشريق بمنشأة الجمرات والمتجهين إلى مكة المكرمة لتأدية طواف الوادع.

وأوضح قائد عام طيران الأمن اللواء المهندس حسن آل بسام أن القيادة العامة لطيران الأمن جدولت طلعاتها الجوية بصفة متواصلة لتجوب من خلالها سماء المشاعر ومكة المكرمة لرصد الحالة الأمنية والحركة المرورية لحجاج بيت الله الحرام.

وبين أن القيادة ركزت طلعاتها الجوية لمتابعة كثافة الحجاج، مستفيدة في ذلك من الخبرات والقدرات المتوفرة لدى الأطقم الجوية التي تمكنها من متابعة الحالة الأمنية لموسم الحج عن كثب وملاحظة كل ما من شأنه الإخلال بذلك.