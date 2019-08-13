الأوروبيون يتصدرون قائمة القادمين للحج وأمريكا الجنوبية الأقل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تصدرت قارة أوروبا قائمة الحجاج لهذا العام، إذ قدم منها 157209 حجاج يمثلون 42 دولة أكثرها كانت تركيا بـ 82784 حاجا، طبقا لإحصائية صادرة عن مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا.

وأشارت إلى أن 232652 حاجا قدموا من 75 دولة يمثلون 5 قارات أدوا فريضة الحج هذا العام، مبينة أن قارة أمريكا الشمالية حلت ثانية، إذ قدم منها 46479 حاجا.

وتعد قارة أمريكا الجنوبية الأقل في عدد الحجاج هذا العام، إذ بلغ عدد حجاجها من حملة جنسيات دولها 4 حجاج فقط، 3 منهم من فنزويلا وحاج وحيد من البرازيل، بينما شهد هذا الموسم وصول 24603 حجاج من دول آسيا الوسطى، مقسمين على خمس دول هي:

أوزبكستان 7456 حاجا، ثم قرغيزستان 6015 حاجا، تليها طاجيكستان 5869، ومن كازاخستان سجلت الإحصاءات 3026 حاجا، وأخيرا تركمانستان 2237 حاجا.

وسجلت قارة أستراليا قدوم 3897 حاجا من أربع دول، تصدرتها أستراليا بـ 3347 حاجا، فيما قدم 390 حاجا من نيوزيلندا، ومن جزر فيجي 157، ومن دولة جزر سليمان قدم 3 حجاج.

وسجلت دول أمريكا الوسطى والبحر الكاريبي قدوم 370 حاجا من 10 دول أكثرها كانت دولة ترينداد وتوباغو التي سجلت حضور 312 حاجا، وتأتي جزر البربادوس ثانيا بـ 24 حاجا.

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أبرز ما ضمته القائمة:

82784 حاجا تركيا

23843 حاجا بريطانيا

23789 حاجا روسيا

13554 حاجا فرنسيا

4166 حاجا هولنديا

46479 حاجا أمريكيا الشمالية

3347 حاجا أستراليا