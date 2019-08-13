أسر شهداء الواجب يؤكدون اعتزازهم بمن ذادوا عن الوطن بأرواحهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وصف حجاج بيت الله من أسر شهداء الواجب من ضيوف وزارة الدفاع مدى سعادتهم وفخرهم واعتزازهم بشهدائهم الذين ذادوا عن هذا الوطن بأرواحهم.

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وقدموا التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده ولشعب المملكة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين الله جل في علاه أن يعيده على الجميع بالصحة والعافية، وأن يتقبل من الحجيج حجهم وأن يردهم إلى ديارهم سالمين غانمين.

وقال مدير إدارة شؤون الشهداء والمحاربين القدامى ورعاية أسرهم العقيد البحري عبدالله الناصر إن وزارة الدفاع اعتمدت عددا من الإجراءات من شانها تأدية الحجاج لمناسكهم بكل يسر وسهولة، وتأمين حملة حج مجهزة بكل الإمكانات اللازمة لينعم الحجاج بالراحة والطمأنينة وتوفير وجبات غذائية على مدار الساعة وتقديم الخدمات الطبية، وتأمين وسائل تنقل الحجاج بين المشاعر المقدسة.

يذكر أن وزارة الدفاع ممثلة بالإدارة العامة لشؤون المتقاعدين - إدارة شؤون الشهداء والمحاربين القدامى ورعاية أسرهم، تستضيف موسم حج هذا العام نحو 800 حاج من أسر ذوي شهداء الواجب في عمليات حرب تحرير الكويت ودرع الجنوب وعاصفة الحزم وإعادة الأمل، والمصابين بعجز كلي ومرافقيهم لأداء فريضة الحج، وذلك تنفيذا للتوجيهات الكريمة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، وبمتابعة واهتمام من رئيس الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي.