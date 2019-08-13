السعودية | السعودية.. إعفاء مديري مكتبي حجاج والتحقيق معهما لتقصيرهما

شكرا لقرائتكم السعودية.. إعفاء مديري مكتبي حجاج والتحقيق معهما لتقصيرهما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعفى وزير الحج والعمرة السعودي محمد صالح بن طاهر بنتن، اليوم الثلاثاء، مديري مكتبي حجاج ووجّه بالتحقيق معهما لتقصيرهما في خدمة ضيوف الرحمن.

وصدر قرار وزارة الحج والعمرة بإعفاء مديري المكتبين 80 و82 التابعين لـ"مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا" عن العمل نظراً لما "رصد عليهما من تقصير في تقديم الخدمات للحجاج". وقد تمت إحالتهما لـ"مجلس تأديب أفراد الطوائف" للتحقيق.

كما تم تعيين مديرين آخرين للمكتبين بهدف "متابعة تقديم الحلول العاجلة لمعالجة الوضع الراهن حتى عودة الحجاج التابعين للمكتبين إلى بلادهم سالمين".

Advertisements

يأتي هذا القرار بعد توجيه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، باعتماد إيقاف مديري المكتبين 80 و82 عن العمل، عقب رفع اللجان الميدانية التابعة للإمارة تقريراً يثبت تقصير مديري المكتبين في تقديم الخدمات للحجاج.

وكان وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن قد أوقف في وقت سابق مسؤولين في مؤسسات طوافة بسبب التقصير والإهمال، ووجّه فرق الرقابة والمتابعة الميدانية "بمتابعة الحالة على مدار الساعة، والتأكد من تقديم كافة الخدمات للحجاج في ظل سعي الوزارة المستمر لتطوير الخدمات المقدمة والتأكد من التزام جميع المؤسسات والقطاعات التابعة بالتعليمات والتوجيهات، والعمل على راحة ضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة".

ورصدت لجان المراقبة والمتابعة في وقت سابق تقصير المكتبين المشار إليهما. وقد صدر توجيه من وزير الحج والعمرة لـ"مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا" بالمعالجة الفورية للحالة وكف يد مديري المكتبين وتقديم كافة الخدمات اللازمة للحجاج التابعين للمكتبين.