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علمت "الخليج 365" أن الجهات المعنية سلمت اليوم جثامين ضحايا وادي مسلة المتبقين (الأب واثنين من أطفاله) لذويهم بعد أن اشترطت أمس صك الحصر؛ وتم الصلاة عليهم عصرًا، وتشييعهم بإسكان رمادة في أحد المسارحة.
وكانت الأم قد تم دفنها يوم أمس، فيما لا يزال مصير الطفلة الخامسة مجهولاً حتى اللحظة؛ ولا يزال البحث جاريًا عنها.
وكانت المأساة التي تابعت "الخليج 365" مجرياتها قد بدأت فصولها عندما حاولت الأسرة المكونة من أب وأم وثلاثة أطفال عبور وادي مسلة بأحد المسارحة في منطقة جازان أثناء هطول الأمطار الغزيرة قبل ستة أيام؛ ما تسبب في انجرافهم وغرقهم جميعًا، وعُثر على أربعة منهم.
13 أغسطس 2019 - 12 ذو الحجة 1440 09:56 PM
مصير الطفلة الخامسة لا يزال مجهولاً
علمت "الخليج 365" أن الجهات المعنية سلمت اليوم جثامين ضحايا وادي مسلة المتبقين (الأب واثنين من أطفاله) لذويهم بعد أن اشترطت أمس صك الحصر؛ وتم الصلاة عليهم عصرًا، وتشييعهم بإسكان رمادة في أحد المسارحة.
وكانت الأم قد تم دفنها يوم أمس، فيما لا يزال مصير الطفلة الخامسة مجهولاً حتى اللحظة؛ ولا يزال البحث جاريًا عنها.
وكانت المأساة التي تابعت "الخليج 365" مجرياتها قد بدأت فصولها عندما حاولت الأسرة المكونة من أب وأم وثلاثة أطفال عبور وادي مسلة بأحد المسارحة في منطقة جازان أثناء هطول الأمطار الغزيرة قبل ستة أيام؛ ما تسبب في انجرافهم وغرقهم جميعًا، وعُثر على أربعة منهم.
، بعد دفن الأم "ضحية وادي مسلة" أمس.. تسليم جثامين الأب وطفلَيْه لذويهم ،
المصدر : الخليج 365
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