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محمد بن مسعود - الدمام - أسهم موظف في وزارة التجارة والاستثمار - بفضل الله - في إنقاذ حياة حاج ظُهر اليوم في مشعر منى.
وكان الموظف علي عبده أبو شملة يقوم مع فريق التجارة بجولات رقابية، وبعد مشاهدته حاجًّا تعرَّض لفقدان الوعي بالقرب من الجمرات بسبب الإجهاد تدخَّل، وقام بإسعاف الحاج بعملية الإنعاش القلبي الرئوي؛ ما أدى - بفضل الله - لعودة الوعي للحاج.
الجدير بالذكر أن الموظف "علي أبو شملة" حاصل على دورات متقدمة في طب الطوارئ والإسعافات الأولية.
13 أغسطس 2019 - 12 ذو الحجة 1440 09:55 PM
أسهم موظف في وزارة التجارة والاستثمار - بفضل الله - في إنقاذ حياة حاج ظُهر اليوم في مشعر منى.
وكان الموظف علي عبده أبو شملة يقوم مع فريق التجارة بجولات رقابية، وبعد مشاهدته حاجًّا تعرَّض لفقدان الوعي بالقرب من الجمرات بسبب الإجهاد تدخَّل، وقام بإسعاف الحاج بعملية الإنعاش القلبي الرئوي؛ ما أدى - بفضل الله - لعودة الوعي للحاج.
الجدير بالذكر أن الموظف "علي أبو شملة" حاصل على دورات متقدمة في طب الطوارئ والإسعافات الأولية.
، موظف بـ"التجارة" يسهم في إنقاذ حياة حاج فَقَد وعيه ،
المصدر : الخليج 365
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