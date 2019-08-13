، فريق نسائي مستحدث للتفويج ينضم إلى "مطوفي الدول العربية" ،

محمد بن مسعود - الدمام - لأول مرة معاونات ميدانيات في المشاعر المقدسة لتوعية الحاجَّات

تشارك عددٌ من الخبرات النسائية بالمؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية بصورة مباشرة في إدارة تفويج الحجاج لرمي الجمرات ميدانيًا، من خلال فريق استحدث هذا العام مكون من لينة بنت عبدالله خشيم، والمطوفة مها بنت إبراهيم مسكي والمطوفة إيمان عبدالرحيم بشناق، ريما محمد أبو لبن.

وتقوم مهمة الفريق على توعية الحاجات وإيصالها للجميع، مع زيادة الرقابة على عملية التفويج ولاسيما أن العنصر النسائي من الحجاج يشكل أكثر من 50 ٪، وجاء اختيار العناصر بناء على الخبرات المتراكمة والكبيرة التي اكتسبنها في مجال الطوافة.

من جهة أخرى، ثمَّن عضو مجلس الإدارة المشرف على التفويج موافقة رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف المهندس عباس قطان ونائبه المطوف الأستاذ الدكتور محمد بياري على دعمهما للفريق بصورة خاصة والبرنامج بصورة عامة، مقدمًا شكره لعضو مجلس الإدارة المطوف محمد معاجيني، على مشاركته في تبني الفكرة ودعمها، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تعد هذه المبادرة الأولى على مستوى المؤسسة، مؤكدًا أنه سيتم تعميمها في حال نجاحها.

من جانب آخر، جند قطاع ساحل البحر الأحمر وعرب الخليج التابع للمؤسسة الأهلية لحجاج الدول العربية لأول مرة ثلاث مشرفات معاونات إضافة بجانب المعاونين والمشرفين، متسلحات بالخبرة والكفاءة العالية والشهادات بجانب الخبرات المتوارثة عن الآباء والأجداد في مهنة الطوافة.

من جانب آخر عبّرت المعاونات المطوفات شادية عبد الكريم كوشك، وميساء حسين مطر، وسماح فوزي النوري عن سعادتهن بمشاركتهن بالمبادرة الجديدة بالمؤسسة، حيث يعدن أول معاونات في المؤسسات، وقدمن شكرهن لرئيس المؤسسة ونائبه على ثقتهما بهذا التعيين.

كما أبدى مجموعة من رؤساء ونواب وأعضاء مكاتب الخدمة الميدانية تفاعلهم مع هذه الخطوة، مرحبين بمشاركة أخواتهم للعمل بالقطاع ووعدوا بدعمهم.

ورحب رئيس مجلس الإدارة المطوف المهندس عباس عبدالغني قطان بهذه الخطوة واعتبرها امتدادًا للمراحل التي تمت لمشاركة مطوفات المؤسسة منذ سنوات، وتأتي متزامنة مع رؤية المملكة 2030.

ويرى نائب رئيس المؤسسة المطوف الأستاذ الدكتور محمد بياري أن هذه المبادرات جزء كبير من المبادرات التي وضعت مؤسسة مطوفي الدول العربية في مقدمة المؤسسات المبادرة بأفكار عملية قابلة للتنفيذ تهدف لرفع الكفاءة التشغيلية وتجويد الخدمات وهي أهداف التحول نفسها التي تعمل عليه المؤسسة بخطوات عملية هادفة.

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