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محمد بن مسعود - الدمام - تلقى المقدم سعود بن السنافي الصخابرة الدوسري، أحد أبطال القوات البرية الملكية السعودية في الحد الجنوبي، التهاني والتبريكات بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة "مقدم".
وعبّر المقدم الدوسري عن شكره وتقديره لولاة الأمر على تلك الثقة الغالية، مؤكدًا أن تلك الترقية ستكون حافزًا له لبذل مزيد من العطاء والتفاني في خدمة الدين ثم المليك والوطن.
13 أغسطس 2019 - 12 ذو الحجة 1440 09:55 PM
تلقى المقدم سعود بن السنافي الصخابرة الدوسري، أحد أبطال القوات البرية الملكية السعودية في الحد الجنوبي، التهاني والتبريكات بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة "مقدم".
وعبّر المقدم الدوسري عن شكره وتقديره لولاة الأمر على تلك الثقة الغالية، مؤكدًا أن تلك الترقية ستكون حافزًا له لبذل مزيد من العطاء والتفاني في خدمة الدين ثم المليك والوطن.
، "الدوسري" إلى رتبة "مقدم" في القوات البرية ،
المصدر : الخليج 365
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