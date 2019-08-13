، "السبتي" مهنئًا القيادة: جهود جبارة ومخلصة بذلتها السعودية لخدمة ضيوف الرحمن ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: النجاح تحقَّق بفضل العمل ضمن منظومة واحدة وتعاون الجهات المشاركة

رفع محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الدكتور خالد بن عبدالله السبتي, التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز - حفظهما الله – بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1440هـ.

وأشار "السبتي" إلى أن النجاح المستمر الذي تحققه المملكة في تنظيم الحج وإدارته والعناية بكل تفاصيله ومقومات نجاحه ليدل دلالة واضحة على استشعار القيادة والشعب لهذه المسؤولية العظيمة التي اختص بها الله هذا الوطن العظيم كقبلة للمسلمين ومهوى أفئدتهم؛ ولذلك فإن الجميع يشعر بأن خدمة ضيوف الرحمن واجب وشرف؛ كما وصف ذلك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، لذلك لم ولن تدخر المملكة جهدًا ولا وسعًا ولا مالاً في العناية براحة ضيوف الرحمن والحرص على أمنهم وسلامتهم وتيسير حجهم هذا العام وكل عام.

وأضاف أن العمل ضمن منظومة واحدة وتكاتف وتعاون جميع القطاعات والجهات المشاركة في تقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام أسهمت وبشكل فعّال في أن يؤدي الحجاج مناسكهم وأن يتنقلوا بين المشاعر المقدسة وهم ينعمون في أجواء الأمن والطمأنينة.

ونوه "السبتي" بالدور الفعّال والمتميز لجميع الجهات المشاركة في موسم الحج، موضحًا أبرز الجهود المبذولة من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في توفير وتقديم خدمات الدعم والتعاون والمساندة والمشاركة لكل القطاعات المشاركة في موسم حج هذا العام، ومن ذلك إنشاء غرفة عمليات سيبرانية، ومراقبة مستمرة، وتنفيذ تمرين خاص بالجاهزية السيبرانية شاركت فيه عدد من الجهات الوطنية المشاركة في موسم حج عام 1440هـ بهدف رفع جاهزية الجهات الوطنية وتعزيز التنسيق وتكامل الجهود في مجال الأمن السيبراني بين كل الجهات.

وسأل "السبتي" الله - العلي القدير - أن يديم الله على الوطن أمنه واستقراره ورخاءه، وأن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليُمن والبركات في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وأن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يعيدهم إلى أوطانهم سالمين مأجورين بإذن الله.