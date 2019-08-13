حج / محافظ التدريب التقني يهنئ القيادة بعيد الأضحى وبنجاح موسم حج 1440هـ



الرياض 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واس

رفع معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد باسمه ونيابة عن منسوبي المؤسسة التهنئة والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير

كما رفع معاليه شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين على تسهيل جميع الإجراءات وتذليل العقبات أمام ضيوف الرحمن في موسم حج 1440، والنجاح الذي تحقق بفضل الله ثم بمتابعة القيادة الرشيدة - أيدها الله - الحثيثة لسلامة وأمن الحجاج.

وقال الفهيد إن المؤسسة تشارك هذا العام بكوادر شبابية وقيادية جنباً إلى جنب في الصيانة الطارئة لسيارات الحجاج بسواعد أبناء البلد من منسوبي المؤسسة المتخصصين، وتقديم المساعدة من خلال كشافة التدريب التقني والمهني للحجاج, مقدماً في الوقت ذاته شكره وامتنانه لما بذلوه من جهود كبيرة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

ودعا محافظ التدريب التقني، المولى عز وجل أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وينعم عليهم بموفور الصحة والعافية، وأن يوفق المسلمين لكل خير .

// انتهى //

21:53ت م

0197



الرياض 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واسرفع معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد باسمه ونيابة عن منسوبي المؤسسة التهنئة والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.كما رفع معاليه شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين على تسهيل جميع الإجراءات وتذليل العقبات أمام ضيوف الرحمن في موسم حج 1440، والنجاح الذي تحقق بفضل الله ثم بمتابعة القيادة الرشيدة - أيدها الله - الحثيثة لسلامة وأمن الحجاج.وقال الفهيد إن المؤسسة تشارك هذا العام بكوادر شبابية وقيادية جنباً إلى جنب في الصيانة الطارئة لسيارات الحجاج بسواعد أبناء البلد من منسوبي المؤسسة المتخصصين، وتقديم المساعدة من خلال كشافة التدريب التقني والمهني للحجاج, مقدماً في الوقت ذاته شكره وامتنانه لما بذلوه من جهود كبيرة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.ودعا محافظ التدريب التقني، المولى عز وجل أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وينعم عليهم بموفور الصحة والعافية، وأن يوفق المسلمين لكل خير .// انتهى //21:53ت م0197

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