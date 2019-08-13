حج / مدينة الحجاج في السيح تبدأ أعمال المرحلة الثانية لخدمة ضيوف الرحمن



السيح 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واس

‏بدأت مدينة الحجاج بمدينة السيح مساء اليوم أعمال المرحلة الثانية لتقديم خدماتها لحجاج بيت الله العائدين إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعد أن مّن الله عليهم بأداء مناسك الحج لهذا العام ، وسط استعدادات وجاهزية من الجهات الحكومية المعنية بخدمة الحجاج بالمدينة.

وتضم مدينة الحجاج الواقعة على طريق الملك عبدالعزيز بمدينة السيح عددًا من مقرات الإدارات الخدمية التي جهزتها بلدية الخرج لتقدم مختلف الخدمات لضيوف الرحمن.

وتشارك إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالخرج بمخيم دعوي يعنى بخدمة الحجاج يتم من خلاله توزيع المصاحف والكتب والمطويات الخاصة بموسم الحج ، وإرشاد الحجاج والإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم فيما يتعلق بالحج ، فيما تستقبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالخرج ضيوف الرحمن عبر المركز التوجيهي في مقر مدينة الحجاج الذي يضم معرض توعوي يتناول مناسك الحج ويتم من خلاله توزيع بعض الهدايا والمطبوعات المقدمة من الرئاسة العامة لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على وفود الحجيج.

وتشارك جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بإقامة برنامج صحي تثقيفي تنفذه كلية الصيدلة ، ويهدف إلى إرشاد ضيوف الرحمن لاتباع أفضل الوسائل الصحية ، ويتم إهداءهم حقائب صحية تحتوي على مواد للإسعافات الأولية.

كما يشارك كشافة إدارة تعليم الخرج بتقديم مختلف الخدمات التموينية والغذائية وغيرها من الخدمات لضيوف الرحمن.

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21:37ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.