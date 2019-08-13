حج / رئيس ديوان المظالم يبارك للقيادة الرشيدة نجاح الخطة الموسمية لحج هذا العام 1440هـ .



الرياض 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واس

رفع معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، التهنئة والشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1440هـ، مثمناً دعم القيادة المستمر لجميع القطاعات العاملة خلال هذا الموسم، مما كان له التأثير الإيجابي الملموس -بعد توفيق الله- في تيسير أداء النسك ونجاح التفويج ، وفق تنظيمٍ وعملٍ مُحكم، أفضى إلى انطباعات إيجابية لدى عموم المسلمين المؤدين للفريضة، وغيرهم ممن شاهد ما تناقلته وسائل الإعلام المختلفة عن أعمال الحج وجهود التنظيم الظاهرة .

وثّمن الدكتور اليوسف، الجهود المبذولة من قبل القطاعات الأمنية والخدمية والصحية المشاركة في الحج، وما أعدته من خطط ميدانية وبرامج استهدفت العمل المنظم على راحة وسلامة الحجاج، وتلبية متطلباتهم الضرورية أثناء أداء النسك، وتوفير الخدمات لهم في كافة الأماكن بالمشاعر المقدسة، بالإضافة إلى إعداد الفرق الضخمة والمؤهلة لمتابعة تنقلاتهم خلال أداء الفريضة للقيام بالعمل الإرشادي والصحي والتوعوي؛ لكي لا تؤثر عليهم أي معوقات تشغلهم عن تعبدهم وطاعتهم في الأيام المعدودة من الحج.

وأضاف معاليه : إن ما شاهده الجميع من تكامل وتناسق في أعمال أجهزة الدولة المشاركة في الحج، يؤكد عظيم الاهتمام وغاية العناية التي تستشعرها تلك الجهات لهذا النسك العظيم، ولتلك المسؤولية المهمة ، وما تتطلبه من حاجة لتهيئة الطاقات والإمكانات وبذل الجهد لاستقبال مئات الآلاف من حجاج بيت الله الحرام من شتى أقطار الأرض، مما يستدعي النهوض بالهمم وعقد العزيمة الصادقة لنقل الصورة الحقيقية لجهود المملكة العربية

ونوه معاليه بالمتابعة الكريمة والدائمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لجميع أعمال الحج من تفويج وإفاضة، وتفقُد أماكن إيواء الحجيج والحرص على توفير أرقى مستويات الخدمة بأعلى جودة، بالإضافة إلى الاهتمام بأدق الجزئيات في معايشهم وسكناهم وصحتهم، وإزالة الصعوبات والمعوقات التي تعترض مسيرتهم طيلة الأيام الفاضلة، مما يؤكد للجميع أن المملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة دائمًا ما تحرص وتشدد على العناية الفائقة بموسم الحج وجميع المواسم المباركة، وهذا دأبُها المعهود عنها .

واختتم معالي رئيس ديوان المظالم تصريحه سائلًا المولى -تبارك وتعالى- أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ، خير الجزاء على بذلهم الغالي والنفيس لخدمة ضيوف الرحمن، وحرصهم الدائم على تطوير المشاعر المقدسة بالخدمات والمرافق الحديثة للتسهيل على الحجاج والزوار أداء العبادات والنسك، وأن يثيب جميع العاملين على جهودهم في خدمة الحجيج، وسائلاً الله -عز وجل- أن يديم نعمه الظاهرة والباطنة على بلادنا، ويضفي عليها ثوب الأمن والرخاء والنعيم الدائم بمنه وكرمه، إنه سميع مجيب الدعاء.

// انتهى //

21:14ت م

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الرياض 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واسرفع معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، التهنئة والشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1440هـ، مثمناً دعم القيادة المستمر لجميع القطاعات العاملة خلال هذا الموسم، مما كان له التأثير الإيجابي الملموس -بعد توفيق الله- في تيسير أداء النسك ونجاح التفويج ، وفق تنظيمٍ وعملٍ مُحكم، أفضى إلى انطباعات إيجابية لدى عموم المسلمين المؤدين للفريضة، وغيرهم ممن شاهد ما تناقلته وسائل الإعلام المختلفة عن أعمال الحج وجهود التنظيم الظاهرة .وثّمن الدكتور اليوسف، الجهود المبذولة من قبل القطاعات الأمنية والخدمية والصحية المشاركة في الحج، وما أعدته من خطط ميدانية وبرامج استهدفت العمل المنظم على راحة وسلامة الحجاج، وتلبية متطلباتهم الضرورية أثناء أداء النسك، وتوفير الخدمات لهم في كافة الأماكن بالمشاعر المقدسة، بالإضافة إلى إعداد الفرق الضخمة والمؤهلة لمتابعة تنقلاتهم خلال أداء الفريضة للقيام بالعمل الإرشادي والصحي والتوعوي؛ لكي لا تؤثر عليهم أي معوقات تشغلهم عن تعبدهم وطاعتهم في الأيام المعدودة من الحج.وأضاف معاليه : إن ما شاهده الجميع من تكامل وتناسق في أعمال أجهزة الدولة المشاركة في الحج، يؤكد عظيم الاهتمام وغاية العناية التي تستشعرها تلك الجهات لهذا النسك العظيم، ولتلك المسؤولية المهمة ، وما تتطلبه من حاجة لتهيئة الطاقات والإمكانات وبذل الجهد لاستقبال مئات الآلاف من حجاج بيت الله الحرام من شتى أقطار الأرض، مما يستدعي النهوض بالهمم وعقد العزيمة الصادقة لنقل الصورة الحقيقية لجهود المملكة العربية السعودية التي تقدمها كل عام خدمةً لضيوف الرحمن، دون مزايدة في ذلك ولا تقصير هدفهم أن يحضوا بشرف الخدمة العظيمة التي حباها الله إياها في أن خصها بمسؤولية القيام بأعظم الفرائض، والعناية بأعز الأماكن الطاهرة، مما جعلها بحق رائدة فيما تقوم به خدمةً للدين الحنيف.ونوه معاليه بالمتابعة الكريمة والدائمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لجميع أعمال الحج من تفويج وإفاضة، وتفقُد أماكن إيواء الحجيج والحرص على توفير أرقى مستويات الخدمة بأعلى جودة، بالإضافة إلى الاهتمام بأدق الجزئيات في معايشهم وسكناهم وصحتهم، وإزالة الصعوبات والمعوقات التي تعترض مسيرتهم طيلة الأيام الفاضلة، مما يؤكد للجميع أن المملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة دائمًا ما تحرص وتشدد على العناية الفائقة بموسم الحج وجميع المواسم المباركة، وهذا دأبُها المعهود عنها .واختتم معالي رئيس ديوان المظالم تصريحه سائلًا المولى -تبارك وتعالى- أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ، خير الجزاء على بذلهم الغالي والنفيس لخدمة ضيوف الرحمن، وحرصهم الدائم على تطوير المشاعر المقدسة بالخدمات والمرافق الحديثة للتسهيل على الحجاج والزوار أداء العبادات والنسك، وأن يثيب جميع العاملين على جهودهم في خدمة الحجيج، وسائلاً الله -عز وجل- أن يديم نعمه الظاهرة والباطنة على بلادنا، ويضفي عليها ثوب الأمن والرخاء والنعيم الدائم بمنه وكرمه، إنه سميع مجيب الدعاء.// انتهى //21:14ت م0189

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