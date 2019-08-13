حج / سمو وزير الثقافة يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج



جدة 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واس

رفع صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

وقال سموه: "إن الخدمات الكبيرة التي قدمتها حكومة سيدي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ تؤكد دائماً حرص المملكة، قيادة وشعباً، على خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وتمثل نهج قادة هذه البلاد المباركة في خدمة ضيوف الرحمن منذ عهد الملك المؤسس طيب الله ثراه".

وأشار سمو وزير الثقافة إلى أن الخدمات والتسهيلات الهائلة التي قدمتها حكومة المملكة انعكست على انسيابية رحلة الحجاج منذ وصولهم إلى المملكة ومرورهم بالمشاعر المقدسة حتى مغادرتهم إلى بلدانهم.

وهنأ سموه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية على متابعته الدائمة والمستمرة لما يقدم من خدمات متكاملة عبر كافة القطاعات لحجاج بيت الله الحرام.

كما هنأ سموه , صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، على نجاح موسم الحج، مشيداً بتضافر الجهود وتكامل الخدمات بين الجهات الأمنية والقطاعات الخدمية العاملة في الحج.

وهنأ سمو الأمير بدر بن عبدالله, صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة.

وعبر سموه عن فخره واعتزازه بما قدمه منسوبو القطاعات العسكرية والمدنية في خدمة الحجاج، مؤكداً أنهم يترجمون أخلاق الشعب السعودي وتسابقهم لخدمة الحجيج.

// انتهى //

20:58ت م

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جدة 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واسرفع صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله-، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1440هـ.وقال سموه: "إن الخدمات الكبيرة التي قدمتها حكومة سيدي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ تؤكد دائماً حرص المملكة، قيادة وشعباً، على خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وتمثل نهج قادة هذه البلاد المباركة في خدمة ضيوف الرحمن منذ عهد الملك المؤسس طيب الله ثراه".وأشار سمو وزير الثقافة إلى أن الخدمات والتسهيلات الهائلة التي قدمتها حكومة المملكة انعكست على انسيابية رحلة الحجاج منذ وصولهم إلى المملكة ومرورهم بالمشاعر المقدسة حتى مغادرتهم إلى بلدانهم.وهنأ سموه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية على متابعته الدائمة والمستمرة لما يقدم من خدمات متكاملة عبر كافة القطاعات لحجاج بيت الله الحرام.كما هنأ سموه , صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، على نجاح موسم الحج، مشيداً بتضافر الجهود وتكامل الخدمات بين الجهات الأمنية والقطاعات الخدمية العاملة في الحج.وهنأ سمو الأمير بدر بن عبدالله, صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة.وعبر سموه عن فخره واعتزازه بما قدمه منسوبو القطاعات العسكرية والمدنية في خدمة الحجاج، مؤكداً أنهم يترجمون أخلاق الشعب السعودي وتسابقهم لخدمة الحجيج.// انتهى //20:58ت م0187

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