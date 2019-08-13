حج / سمو نائب أمير منطقة الجوف يهنئ وزير الداخلية بنجاح حج هذا العام



سكاكا 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، على نجاح الجهود المبذولة لإتمام حجاج بيت الله الحرام وأدائهم مناسك الحج بكل يسر وسهولة .

وقال سمو نائب أمير الجوف : نهنئ سموكم الكريم بمناسبة نجاح موسم حج 1440هـ الذي أدى فيه المسلمون مناسك الحج بكل يسر وسهولة، وسط أجواء إيمانية تحفها رعاية الله ثم ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ومتابعتكم لجميع قطاعات وزارة الداخلية التي كان لها جهود كبيرة في خدمة ضيوف الرحمن، سائلاً الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وأن يكلل جهود وزارة الداخلية بقيادة سمو وزير الداخلية لكل مافيه خير البلاد والعباد.

// انتهى //

20:57ت م

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