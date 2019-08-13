السعودية اليوم / تعليم الحدود الشمالية يعتمد حركة توزيع المعلمين والمعلمات المعينين الجدد بالمنطقة



عرعر12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واس

اعتمد مدير عام التعليم بمنطقة الحدود الشمالية عثمان العثمان اليوم ، حركة توزيع المعلمين والمعلمات المعينين الجدد بالمنطقة للعام الدراسي 1441-1440 هـ وتوجيههم للمدارس ، والبالغ عددهم 384 معلم ومعلمة.

وبين مدير إدارة شؤون المعلمين محمد بن عبدالله السليم أنه يمكن للجميع الاطلاع على نتيجة التوجيه من خلال الاستعلام عبر نظام نور , موضحاً أن المباشرة ستكون في مدارسهم اعتباراً من يوم الأحد 17-12-1440 هـ ودون الحاجة لمراجعة إدارة التعليم .

وشدد على ضرورة الرفع بالمباشرة الكترونيا عن طريق نظام فارس وورقياً من خلال المراسل الإلكتروني للمدرسة .

20:55ت م

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