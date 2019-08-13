حج / سمو نائب أمير الجوف يهنئ ولي العهد بنجاح حج هذا العام



سكاكا 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير

وقال سمو نائب أمير منطقة الجوف " لقد قامت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بتسخير الإمكانيات المالية والبشرية لخدمة الحرمين الشريفين وزائريها من معتمرين وحجاج ليتمكنوا من أداء مناسكهم بكل سهولة وطمأنينة، وقد رأى الجميع على مستوى العالم وأشاد بالنجاح الذي تحقق لهذا الموسم بفضل الله ثم بفضل الجهود التي سخرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – ومتابعة سموكم الكريم الشخصية لمراحل الحج أولاً .

وأشاد سمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بالاستعداد المبكر لاستقبال هذا الموسم وحجاج بيت الله الحرام وقال :" لقد اتخذت المملكة العربية

وسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا من كل مكروه وأن يديم علينا نعمة الأمن والرخاء تحت ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وأن يجزيهما خير الجزاء على ما يقدمانه للإسلام والمسلمين .

// انتهى //

20:51ت م

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سكاكا 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1438هـ بعد أن أدوا ضيوف الرحمن نسكهم بكل يسر وسهولة .وقال سمو نائب أمير منطقة الجوف " لقد قامت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بتسخير الإمكانيات المالية والبشرية لخدمة الحرمين الشريفين وزائريها من معتمرين وحجاج ليتمكنوا من أداء مناسكهم بكل سهولة وطمأنينة، وقد رأى الجميع على مستوى العالم وأشاد بالنجاح الذي تحقق لهذا الموسم بفضل الله ثم بفضل الجهود التي سخرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – ومتابعة سموكم الكريم الشخصية لمراحل الحج أولاً .وأشاد سمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بالاستعداد المبكر لاستقبال هذا الموسم وحجاج بيت الله الحرام وقال :" لقد اتخذت المملكة العربية السعودية على عاتقها منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعود - رحمه الله - خدمة الحرمين الشريفين وتسخير كافة الإمكانات لها وتقديم أفضل الخدمات وأجلها للحجاج والمعتمرين .وسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا من كل مكروه وأن يديم علينا نعمة الأمن والرخاء تحت ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وأن يجزيهما خير الجزاء على ما يقدمانه للإسلام والمسلمين .// انتهى //20:51ت م0181

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