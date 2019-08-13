حج / "السعودية للكهرباء" تعلن نجاح خططها التشغيلية للحج بمشاركة 1616 مهندس وفني سعودي لخدمة ضيوف الرحمن



مكة المكرمة 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واس

أعلنت الشركة

وعبر المهندس عبدالسلام بن راشد العمري، رئيس القطاع الغربي في الشركة المشرف العام على خطة الحج، عن سعادته بنجاح الشركة في توفير الخدمة الكهربائية الموثوقة اللازمة لراحة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، وفقاً لأعلى معايير الأمن والسلامة ؛ مشدداً على أن هذا النجاح، وتلك النتائج، لم تكن لتتحقق لولا عون الله وتوفيقه، ثم بفضل الدعم والمساندة اللامحدودة من لدُن حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وجهود أكثر من 1616 خبير ومهندس وفني من كوادر الشركة طيلة أيام موسم الحج، وعلى مدار الساعة عبر مركز العمليات والتحكم في المشاعر المقدسة و87 مقر عمليات .

وأوضح المهندس العمري، أن النجاح تمثل (ولله الحمد) في استقرار المنظومة الكهربائية، وعدم حدوث أي قصور في الخدمة بجميع المواقع التي وجد فيها ضيوف الرحمن على مدار الساعة، مما أتاح لهم أداء نسكهم براحة وطمأنينة، كما هو مخطط له.

وقدم رئيس القطاع الغربي في "السعودية للكهرباء"، خالص الشكر والتقدير لجميع منسوبي الشركة على الجهود الطيبة التي بذلوها ويبذلونها لخدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، لافتًا الانتباه إلى الدعم الكبير والمتابعة المستمرة من معالي رئيس مجلس ادارة الشركة وأعضاء المجلس الذين يستحقون الشكر الجزيل على كل ماقدموه للإدارة التنفيذية وفريق العاملين في موسم حج هذا العام.

// انتهى //

20:45ت م

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مكة المكرمة 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واسأعلنت الشركة السعودية للكهرباء، نجاح خططها التشغيلية لموسم حج 1440هـ، التي نفذت تحت إشراف وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وبتوجيهات ودعم من منظومة تكامل القطاع.وعبر المهندس عبدالسلام بن راشد العمري، رئيس القطاع الغربي في الشركة المشرف العام على خطة الحج، عن سعادته بنجاح الشركة في توفير الخدمة الكهربائية الموثوقة اللازمة لراحة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، وفقاً لأعلى معايير الأمن والسلامة ؛ مشدداً على أن هذا النجاح، وتلك النتائج، لم تكن لتتحقق لولا عون الله وتوفيقه، ثم بفضل الدعم والمساندة اللامحدودة من لدُن حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وجهود أكثر من 1616 خبير ومهندس وفني من كوادر الشركة طيلة أيام موسم الحج، وعلى مدار الساعة عبر مركز العمليات والتحكم في المشاعر المقدسة و87 مقر عمليات .وأوضح المهندس العمري، أن النجاح تمثل (ولله الحمد) في استقرار المنظومة الكهربائية، وعدم حدوث أي قصور في الخدمة بجميع المواقع التي وجد فيها ضيوف الرحمن على مدار الساعة، مما أتاح لهم أداء نسكهم براحة وطمأنينة، كما هو مخطط له.وقدم رئيس القطاع الغربي في "السعودية للكهرباء"، خالص الشكر والتقدير لجميع منسوبي الشركة على الجهود الطيبة التي بذلوها ويبذلونها لخدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، لافتًا الانتباه إلى الدعم الكبير والمتابعة المستمرة من معالي رئيس مجلس ادارة الشركة وأعضاء المجلس الذين يستحقون الشكر الجزيل على كل ماقدموه للإدارة التنفيذية وفريق العاملين في موسم حج هذا العام.// انتهى //20:45ت م0179

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