حج / سمو نائب أمير الجوف يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بنجاح حج هذا العام



سكاكا 12 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 13 أغسطس 2019 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام .

وقال سموه : " إن ماتحقق من نجاح لحج هذا العام 1440 هـ جعل العالم يشهد على أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - قدمت الكثير حتى يؤدي ضيوف الرحمن حجهم بكل يسر وسهولة وسط أجواء مفعمة بالسكينة والاطمئنان ، مرجعاً ما تحقق من نجاح إلى توفيق الله ثم بما وفرته حكومتنا الرشيدة من إمكانيات مادية وبشرية ضخمة وبتكاتف الجهات الحكومية المعنية تحت مظلة لجنة الحج العليا ولجنة الحج المركزية لخدمة ضيوف الرحمن لتيسير أدائهم لمناسكهم .

ودعا سمو نائب أمير الجوف الله تعالى أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين ، وأن يتقبل من الحجاج حجهم ويعودوا إلى أهليهم سالمين مقبولين .

// انتهى //

20:43ت م

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