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مواجهات في مطار هونغ كونغ وترامب يعلق
متابعات الخليج 365 - متابعة
قالت سلطات مطار هونغ كونغ، الثلاثاء: إن العمليات في المطار الدولي “تعطلت بشدة” بسبب احتشاد مجموعة من المحتجين هناك مع تدخل شرطة مكافحة الشغب واستخدامها رذاذ الفلفل ضد المحتجين وسط اشتباكات دارت مع حلول المساء.
وأضافت سلطات المطار في بيان أن تجمع المحتجين أغلق الممرات المؤدية للمنطقة المخصصة للمسافرين فقط في المطار مما منعهم من الوصول إلى منطقة تفقد الجوازات.
كما اشتبك المحتجون مع الشرطة التي استخدمت رذاذ الفلفل في محاولة لمنع الحشود من التقدم.
وقال شهود من “رويترز”: إن عددًا من مركبات الشرطة لم تتمكن من المرور وسط تصاعد التوتر في المنطقة.
من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إنه يأمل بألا يسقط قتلى في هونغ كونغ.
وصرح ترامب للصحفيين في نيوجيرسي، أن الوضع في هونغ كونغ التي شهدت خروج ملايين الناشطين المناهضين للحكومة: “حساس جدًّا.. وآمل أن يحل سلميًّا ولا يلحق الأذى بأحد ولا يسقط أحد قتيلًا”.
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