وزير التعليم مغرداً لـ الكشافة : فخورٌ بما قدمتموه في الحج

2019-08-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

عبر وزير التعليم، د. حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، عن فخره بجهود الكشافة السعودية في حج هذا العام.

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وقال وزير التعليم في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “زملائي وأبنائي الكشافة السعودية، فخورٌ بما قدمتموه في حج 1440، كنتم عند مستوى المسؤولية في خدمة ضيوف الرحمن، وشرّفتم وطنكم الكريم كما أنتم دائمًا.. شكرًا لكم”.