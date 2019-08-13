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وزير التعليم مغرداً لـ الكشافة : فخورٌ بما قدمتموه في الحج
متابعات الخليج 365 - الرياض
عبر وزير التعليم، د. حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، عن فخره بجهود الكشافة السعودية في حج هذا العام.
وقال وزير التعليم في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “زملائي وأبنائي الكشافة السعودية، فخورٌ بما قدمتموه في حج 1440، كنتم عند مستوى المسؤولية في خدمة ضيوف الرحمن، وشرّفتم وطنكم الكريم كما أنتم دائمًا.. شكرًا لكم”.
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