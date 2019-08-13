فيديو.. رجال الأمن يصطفون لوداع ضيوف الرحمن

2019-08-13

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أظهر مقطع فيديو صورة رائعة لرجال الأمن وهم يودعون ضيوف الرحمن، بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج لهذا العام.

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واصطف العشرات من رجال الأمن لتوديع الحجاج، وبعضهم يرش رذاذ الماء للتخفيف على ضيوف الرحمن من حرارة الطقس.

وأشاد متداولو المقطع بالجهود والتضحيات والخدمات التي يقدمها رجال الأمن للاحتفاء بضيوف الرحمن بداية من استقبالهم وحتى وداعهم بعد أداء مناسك الحج.